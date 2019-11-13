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13 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Elazığ'daki tren hemzemin geçitte otomobile çarptı:2 ölü 1 yaralı

Elazığ'daki tren hemzemin geçitte otomobile çarptı:2 ölü 1 yaralı

yaralının çıkarılması

Polis Hastane Hemzemin Geçit Yolcu Treni Makinist 

-kaza yeri
-tren
-otomobil
-polis
-itfaiye
-Genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ'da kontrolsüz hemzemin geçitte trenin çarparak yaklaşık 200 metre sürüklediği otomobilde yaralanan 3 kişiden 2'si kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza, bugün sabah saat: 07.00 sıralarında merkeze bağla Ataşehir Mahallesinin arka kısmında bulunan Güney Çevre Yolu yakınlarındaki kontrolsüz hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selahattin Yıldırım idaresindeki 23 BA 446 plakalı otomobil kontrolsüz hemzeminden geçtiği sırada makinist Vedat Yiğit'in idaresindeki Malatya-Tatvan seferini yapan 22012 sefer sayılı yolcu treni çarptı. Kazada yaklaşık 200 metre sürüklenen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans, polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. 2'si ağır 3 yaralı otomobilden çıkartılarak ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan otomobil sürücüsü Selahattin Yıldırım (45) ve Ferdi Akbulut (31) hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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