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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Elazığ'daki silahlı kavga - 3 kişi adliyeye sevk edildi - ELAZIĞ

Elazığ'daki silahlı kavga - 3 kişi adliyeye sevk edildi - ELAZIĞ

- Elazığ 'daki silahlı kavga - Elazığ Adliyesi'nden detay - Şüphelilerin adliyeye sevki Elazığ 'daki silahlı kavgaELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da silahlı kavgada kurşun isabet eden 3 çocuk annesi kadının hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.Yazıkonak beldesinde Ö.C. ile husumetlisi M.Ş. arasında çıkan silahlı kavgada kurşun isabet eden 3 çocuk annesi Kebire Atanmaz'ın ölümüne ilişkin gözaltına alınan Ö.C, M.Ş. ve diğer bir şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Dün, Yazıkonak beldesinde tarım işçilerine çavuşluk yapan Kebire Atanmaz'ın Fatih Mahallesi Neşe Sokağı'ndaki evine giden Ö.C. ile burada karşılaştığı husumetlisi M.Ş. arasında yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.Ş. belinden çıkardığı silahla Ö.C'ye ateş açmış, bu esnada kavganın arasında kalan Atanmaz'a kurşun isabet etmişti.Ağır yaralanan 3 çocuk annesi Atanmaz, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.Jandarma ekipleri olayla ilgili M.Ş. ve Ö.C. ile kimliği belirlenemeyen bir kişiyi gözaltına almıştı.

Jandarma Tarım Silahlı Kavga Çavuşlu 

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