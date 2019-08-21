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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Elazığ’daki kadın cinayetiyle ilgili 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Elazığ’daki kadın cinayetiyle ilgili 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

-ŞÜPHELİLERİN ADLİYEYE GETİRİLMESİ

Hastane Kadın Cinayeti Jandarma Cinayet 

--GENEL VE DETAY

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ'da 3 çocuk annesinin vurularak öldürülmesi olayıyla ilgili 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Olay, dün merkeze bağlı Yazıkonak beldesi Fatih Mahallesi Neşe Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 48 yaşındaki 3 çocuk annesi Kebire Atanmaz, silahla vurularak ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede ise hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin çalışmasında şüpheliler M.Ş., Ö.C. ve S.C. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmada ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. (MK-HİV-
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