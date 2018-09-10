Elazığ'daki gerginlik

- CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un sanayi mahallesi esnafını gezmesi - Gürsel Erol'un konuşmasıELAZIĞ (AA) - CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, kentte Suriyeli bir grupla yaşanan gerginliğe ilişkin, "Her ne olursa olsun bu mahallede ve bu kentte yaşayan herkes bu ülkenin kanunlarına, düzenine, nizamına ve bu kentin geleneklerine, kültürüne uygun davranmalıdır." dedi. Erol, 5 Eylül tarihinde Sanayi Caddesi'nde tuhafiye dükkanı işleten Ekrem Yıldırım'ın Suriyeli bir grup tarafından darbedilmesi olayının ardından yaşanan gerginlik dolayısıyla vatandaşlarla bir araya geldi.Sanayi Mahallesi Muhtarlığında açıklama yapan Erol, yaşanan olaylara zamanında müdahale edilmesi olayın farklı yönlerine gidilmesinin önüne geçildiğini belirttti.Burada yaşayanların sağduyusunun taktirle karşıladığını dile getiren Erol, şunları kaydetti:"Her ne olursa olsun bu mahallede ve bu kentte yaşayan herkes bu ülkenin kanunlarına, düzenine nizamına ve bu kentin geleneklerine kültürüne uygun davranmalıdır. Bu tür davranışlara gerekçe yaratan bu kentin huzurunu bozan il dışına sürgün edilmesi ile ilgili de o evlerin gerekirse boşatılması ile ilgili biz ilimizin yöneticileri ile bir araya geleceğiz ama siz her zamanki gibi kanunlara uyun sakin olun biz sizin yanınızdayız. Bir şey olunca biz ilin yöneticileri ile beraber çözeceğiz. Zaten şu anda bir sorun kalmamış. Gerek emniyet teşkilatımız gerekse valilik buradaki tüm emniyet önlemlerini almış bundan sonra da bir olay çıkmaması ve mahalle halkının düzeninin bozulmaması için biz de gerekli uyarılarda bulunacağız."