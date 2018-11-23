Elazığ'daki FETÖ/PDY operasyonu;7'si muvazzaf, 8 Astsubay adliyeye sevk edildi İzle

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( ELAZIĞ ) ELAZIĞ



- Elazığ merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7'si muvazzaf,'1'i ihraç edilmiş 8 Astsubay şüpheli adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin TSK içerisinde oluşturduğu mahrem yapılanmaya yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında kontörlü sabit telefonlar üzerinden iletişim sağlayan askerler tespit edildi. Bunun üzerine bugün Elazığ merkezli Ankara, Kırşehir, İstanbul, Erzincan, Amasya, Edirne, İzmir, Şanlıurfa ve Kars'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 7'si muvazzaf ve 1'i KHK ile ihraç edilmiş toplam 8 Astsubay şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. (MK-HİV-

