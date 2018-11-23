Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Elazığ'daki FETÖ operasyonu: 5 astsubay tutuklandı

Elazığ'daki FETÖ operasyonu: 5 astsubay tutuklandı

ARŞİV

Adli Kontrol Mahrem Akalan Trol 

-Adliyeye getirilmeleri

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 7'si muvazzaf, 1'i ihraç edilmiş 8 astsubaydan 5'i tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin TSK içerisinde oluşturduğu mahrem yapılanmaya yönelik çalışmada kontörlü sabit telefonlar üzerinden iletişim sağlayan askerleri tespit etti. Bugün Elazığ merkezli olarak Ankara, Kırşehir, İstanbul, Erzincan, Amasya, Edirne, İzmir, Şanlıurfa ve Kars'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 7'si muvazzaf ve 1'i KHK ile ihraç edilmiş toplam 8 astsubay yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken 3'ü adli kontrol şartı ile serbest kaldı.
İlgili Foto Galeriler
Malatyada Feci KazaMalatyada Feci Kaza
Antalya'da Hortum DehşetiAntalya'da Hortum Dehşeti
Bursa merkezli uyuşturucu operasyonuBursa merkezli uyuşturucu operasyonu
İçeriye Giren Polis Gözlerine İnanamadıİçeriye Giren Polis Gözlerine İnanamadı
Heyelan Otomobilleri YuttuHeyelan Otomobilleri Yuttu
Jandarma Aracı Kaza Yaptı: 1 Şehit, 2 YaralıJandarma Aracı Kaza Yaptı: 1 Şehit, 2 Yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı