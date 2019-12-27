Elazığ’daki deprem Doğanyol'da da hissedildi İzle

-Öğrencilerin okul bahçesinde toplanması.

-Öğrencilerin evlerine gönderilmesi

-Okul servis aracının gidişi.



( MALATYA )- Doğanyol’da okullar bir gün tatil edildi MALATYA



- Elazığ’daki depremin merkez üssüne yakın olan Malatya’nın Doğanyol ilçesinde de şiddetle hissedildi ve ilçede okullar bir gün tatil edildi. Alınan bilgiye göre, depremin şiddetli bir şekilde hissedildiği Doğanyol'da ilk tespitlere göre bazı evlerde çatlaklar oluştu. Bazı evlerde de kerpiçlerden topraklar döküldü. İlçede panik yaşanması nedeniyle tedbir amaçlı Doğanyol’da okullar bugün tatil edildi. Öğrenciler evlerine gönderildi.



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