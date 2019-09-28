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28 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Elazığ’da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Elazığ’da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

olay yeri

Hastane Jandarma Trafik Kazası Aski Gübre 

-araçlar
-etrafa savrulan parçalar
-ekipler ve vatandaşlar
-genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 5 kişi yaralandı. Kaza, Elazığ-Baskil karayolunun 13. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 BH 681 plakalı gübre yüklü traktörü geçmeye çalışan 23 EK 650 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 23 FU 114 plakalı kamyonet ile kafa kafa çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ise devrilen römorkun dingili, otomobilin LPG tankı ve lastikleri etrafa savruldu. Kazada 1’i ağır 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Trafiğe kapanan yol, jandarma ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı.
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