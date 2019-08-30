Elazığ'da yıldırım düştü, 12 keçi telef oldu,4'ü yaralandı



- Elazığ'da bir mezrada yıldırım düşmesi sonucu 12 keçi telef olurken, 4'ü yaralandı, hayvanların sahibi korku dolu anlar yaşadı. Olay, Palu ilçesine bağlı Köroğlu Mezrası Asmiyor tepesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Çifçioğlu, kendilerine ait keçi sürüsünü sabah saatlerinde otlatmak için meraya götürdü. Çiftçioğlu, merada hayvanları otlatırken gök gürültülü yağmur başladı.

Bir süre sonra hayvanların bulunduğu bölgeye yıldırım isabet etti. Yıldırımın düşmesiyle keçilerden 12'si telef oldu, 4'ü ise yaralandı. Sürü sahibi Çiftçioğlu ile o anlarda korku dolu anlar yaşadı. Sabah hayvanları otlatmak için meraya çıktığını belirten Mustafa Çiftçioğlu,"Gök gürültülü yağmur başladı.

Bir süre sonra üzerimize doğru yıldırım düştü. Yıldırım üzerime doğru geldiğini hissetim.Sonrasında ise 12 keçinin telef olduğunu gördüm, 4'ü de yaralanmıştı,korku dolu anları yaşadım" dedi.

(İM-HİV-ÖK-Y)

