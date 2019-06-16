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16 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Elazığ’da yılanların dansı kamerada

Elazığ’da yılanların dansı kamerada

-yılanların dansı

( ELAZIĞ ) - Elazığ’da yılanların dansı kamerada ELAZIĞ

Kamera Cep Telefonu 


Elazığ’da bir köyde yılanların dansı görüntülendi. Merkeze bağlı Elmapınarı köyünde bir tarlada iki yılanın dansı görüntülere yansıdı. Birbirine kenetlenen yılanlar, uzun süre dans edercesine hareket etti. O anları gören vatandaşlardan biri cep telefonu ile yılanların dansını kaydetti.
Yılanlar bir süre sonra ekinlerin arasında kayboldu. Yılanların bu hareketinin çiftleşme dansı olarak yorumlandığı öğrenildi.
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