Elazığ’da yerli ve milli 52 yeni otobüs hizmete girdi İzle

-mehter ekibi

-Mücahit Yanılmazın otobüsü sürmesi

-Mücahit Yanılmaz, Vali çetin oktay kaldırım ve Milletvekili metin bulut röp

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( ELAZIĞ ) - Dünyada ilk defa Elazığ'da kullanılmaya başlanan tamamen elektrikli ve bataryalı ELBÜS'lerden sonra hizmete giren 52 yeni otobüsle kent ulaşımda çağ atladı ELAZIĞ



- Yerli ve milli imkanlarla yapılan çevreci, engelsiz, konforlu 52 yeni otobüs belediye tarafından toplu ulaşıma kazandırılırken, ilk sürüşü direksiyona geçen Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz yaptı. Büyükşehir anlayışıyla çalışmalarına devam eden Elazığ Belediyesi, vatandaşlara daha konforlu hizmet vermek amacıyla araç filosuna toplu ulaşımda kullanılmak üzere 52 yeni otobüsü ekledi. Milli ve yerli üretim olan otobüsler, belediye önünde düzenlenen törenin ardından hizmete girdi. Tören sonrasında direksiyona geçen Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, ilk sürüşü yaptı. Yüzde 100 milli ve yerli üretim olan otobüslerin, tamamen çevreci özelliği ve yakıtı minimize etmek için euro 6 motora sahip olduğu öğrenildi. Engelli yolcuların düşünüldüğü otobüslerin alçak taban ile yüksek performanslı klimalara sahip olduğu belirtildi. Geçtiğimiz Haziran ayında da dünyada ilk defa Elazığ'da 18 metre uzunluğunda tamamen elektrikli, bataryalı milli ve yerli üretim ELBÜS'ler kentte vatandaşların hizmetine sunulmuştu. Elazığ’ın her alanda cağ atladığını aktaran Vali Çetin Oktay Kaldırım, “Aldığı kamusal hizmetlerle yatırımlarla, yapılan hizmetlere Türkiye’de örnek bir şehir. Çok güzel hizmetler alıyor. ELBÜS hizmete alınmıştı. Bu da tamamen yerliydi. 52 adet milli üretim otobüste hizmete girdi. Yerli ve milli bir hizmetle bu hizmetin vatandaşla buluşması gurur verici. Elazığ hizmetler konusunda şanslı. Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımıza minnettarız" dedi.

Ulaşım ve konforun çok önemli olduğunu dile getiren AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut ise, “Vatandaş ne kadar konforlu ulaşımla buluşursa o denli rahatlıyor. Vatandaş ulaşım araçlarını çok kullanıyor. Buradaki konfor vatandaşın günlük psikolojisine de yansıyor. Bu yönüyle çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Elazığ’da eski otobüs kalmadı hepsi yenilendi” ifadelerini kullandı. "Milli ve yerli otobüsleri şehrimize kazandırdık" Otobüslerin çalışmalarının yaklaşık 8 ay önce başladığına dikkat çeken Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ise, "O zamandan beri üzerinde çalışıyoruz. Hem konforlu olsun hem yerli ve milli olsun hem de engelliler için engelsiz olsun dedik. Elazığ’ın şanına yakışan bir otobüs olsun diye üzerinden çalışma yaptık. Nihayetinde yerli ve milli olan kendi mühendislerimizin yapmış olduğu otobüsü ilimize kazandırdık. 2014 yılından bu güne kadar, ilimizde bir hizmet seferberliği başlattık. Biz öncelikle şantiye, hizmet belediyeciliği yapacağımızı söyledik. Gönül belediyeciliği yapacağımızı, 2014 yılından itibaren hep seslendiriyorduk. Attığımız adımlarla yaptığımız yatırımlarla şehri bir yerden bir yere getirdik. Hepiniz Elazığ’ın değiştiği görüyorsunuz. Elazığ değiştikçe gelişiyor, geliştikçe daha da değişiyor. 4 yılda bu şehre sosyal anlamda çok önemli kazanımlar kazandırdık" diye konuştu.

"Ulaşımda konforu arttırdık" Elazığ’a kazandırdıkları 52 yeni otobüsten birinin direksiyonuna da geçen Başkan Yanılmaz, “İlk sürüşünde direksiyona geçmek de bana nasip oldu. Elazığ’da 2014’ten itibaren gayet özgün ve yeni çalışmalar yapıyoruz. Bu günde ulaşım konforundan yüzde yüz yerli olan ELBÜS’lerden sonra yine yüzde 100 milli ve yerli olan 52 adet otobüsü hizmete aldık. Ulaşımdaki konfor ve hızı artırmış oluyoruz. Elazığ’a hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

