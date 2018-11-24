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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Elazığ'da yangın: 1 yaralı

Elazığ'da yangın: 1 yaralı

- Yangın yerinden görüntü - İtfaiye ekiplerinin çalışması - Yanan çatıdan ve zarar gören daireden görüntü - Yarılı işçinin ambulansla hastaneye sevkiELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da, bir apartmanın çatısında çıkan yangında izolasyon yapan işçi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Hürmetli Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın çatısında izolasyon çalışması sırasında ziftli malzemenin tutuşması sonucu yangın çıktı.Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yangında izolasyon işçisi Kadir Hindibay (18) yaralandı. Hindibay, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.Apartman sakinlerinin tahliye edilmesinin ardından itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında apartmanın çatısında ve son katta bulunan bir dairede hasar oluştu.

İlk Müdahale Polis Hastane Polis Ekipleri 

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