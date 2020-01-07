Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
Elazığ'da vinçte intihar girişimini itfaiye ekipleri önledi

Elazığ'da vinçte intihar girişimini itfaiye ekipleri önledi

-POLİSİ İTFAİYE VE SAĞLIK EKİPLERİNİN OLAY YERİNDE BEKLEMESİ

Polis General İntihar Girişimi Orgeneral Trol 

--POLİS EKİPLERİNİN VATANDAŞI İKNA ETMEYE ÇALIŞMASI
--İTFAİYE EKİPLERİNİN MERDİVENLİ ARAÇ İLE VİNCE ÇIKAN ADAMI KURTARMASI
--KURTARILAN ADAMIN SAĞLIK EKİPLERİNE TESLİM EDİLMESİ
--GENEL VE DETAY

( ELAZIĞ )- İtfaiye ekipleri merdivenli araçla, intihar girişiminde bulunan şahsın yanına çıkarak, yakalayıp sepetle aşağı indirdi ELAZIĞ

- Elazığ’da bir kişi çıktığı vinçte intihar girişiminde bulundu, itfaiye ekipleri merdivenli araçla kurtardı. Olay, merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Caddesinde bulunan bir inşaatta kurulan vinçte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Y., arazisiyle ilgili yaşadığı bir sorun nedeniyle vinç üzerine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Durumu fark edenler polise haber verdi. Olay yerine polis.sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri merdivenli araçla, intihar girişiminde bulunan şahsın yanına çıktı. Ekiplerin görüştüğü şahsı, itfaiye personeli yakalayarak, sepete aldı. Aşağı indirilen şahıs olay yerinde hazır bekletilen ambulansla kontrol amaçlı Fırat Üniversitesi Hastanesine Kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Erdoğan'dan Katar'daki Birliğe ZiyaretErdoğan'dan Katar'daki Birliğe Ziyaret
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Hamile akademisyen dehşete düşürdü!Hamile akademisyen dehşete düşürdü!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı