Elazığ'da vinçte intihar girişimini itfaiye ekipleri önledi

--POLİS EKİPLERİNİN VATANDAŞI İKNA ETMEYE ÇALIŞMASI

--İTFAİYE EKİPLERİNİN MERDİVENLİ ARAÇ İLE VİNCE ÇIKAN ADAMI KURTARMASI

--KURTARILAN ADAMIN SAĞLIK EKİPLERİNE TESLİM EDİLMESİ

--GENEL VE DETAY



( ELAZIĞ )- İtfaiye ekipleri merdivenli araçla, intihar girişiminde bulunan şahsın yanına çıkarak, yakalayıp sepetle aşağı indirdi ELAZIĞ



- Elazığ’da bir kişi çıktığı vinçte intihar girişiminde bulundu, itfaiye ekipleri merdivenli araçla kurtardı. Olay, merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Caddesinde bulunan bir inşaatta kurulan vinçte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Y., arazisiyle ilgili yaşadığı bir sorun nedeniyle vinç üzerine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Durumu fark edenler polise haber verdi. Olay yerine polis.sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri merdivenli araçla, intihar girişiminde bulunan şahsın yanına çıktı. Ekiplerin görüştüğü şahsı, itfaiye personeli yakalayarak, sepete aldı. Aşağı indirilen şahıs olay yerinde hazır bekletilen ambulansla kontrol amaçlı Fırat Üniversitesi Hastanesine Kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı



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