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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı İzle

Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı İzle

şüphelilerin adliyeye getirilmesi

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Akalan Uyuşturucu Tacirleri 

-genel ve detay
-ele geçirilenlerin fotoğrafı

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ polisinin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 4 şüpheli yakalandı, satışa hazır 1 kilogram da esrar ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Polisin kent merkezinde yaptığı çalışmada 4 şüphelinin sokak satıcıları ile il genelinde uyuşturucu madde dağıtımı yaptığını tespit etti. Bunun üzerine kimlikleri belirlenen Ü.K., C.Ş., Ö.F.B., ve M.M. uyuşturucu satışı yapılan eve düzenlenen operasyonda yakalandı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada 1 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Emniyette ifadeleri tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi.
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