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06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Elazığ'da uyuşturucu operasyonları: 2 tutuklama

Elazığ'da uyuşturucu operasyonları: 2 tutuklama

-Polisin baskını ve köpekle arama yapılması

Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Metamfetamin 

--Ele geçirilen uyuşturucudan görüntü
--Genel

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ polisi tarafından düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında kent genelinde çalışma yaptı.Ekipler, farklı bölgelerde gerçekleştirdiği kontroller sırasında 2 ayrı yerde uyuşturucu madde alış verişi ile 1 yerde kullanıldığı esnada 3 olaya suçüstü baskın gerçekleştirdi.Polis, Uyuşturucu Madde Ticareti yaptığı tespit edilen 4, kullanan 6 şüpheliyi yakaladı.Şüphelilerden 10 paket fişeklenmiş esrar, 4 paket hazır eroin, 12 adet ecstasy hap ve 1,43 gram metamfetamin ele geçirildi. Bunun üzerine uyuşturucu satan şahıslardan birinin evinde detektör köpeği Şimşek eşliğinde yapılan aramalarda da 23 gram bonzai ve 8 gram eroin daha ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.6 şüpheliye ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı. Öteyandan kentte yapılan diğer uygulamalarda ise uyuşturucu kullanma suçundan aranan ve kullanan 2 şahıs daha yakalandı, bir miktarda toz esrar ele geçti. (MK-HİV-Y)
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