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01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Elazığ'da üç ayrı trafik kazası: 8 yaralı

Elazığ'da üç ayrı trafik kazası: 8 yaralı

-kaza yeri

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--araçlar
--polis detay
--genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ'da meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı. İlk kaza, merkez Sürsürü Mahallesi Elazığ Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AK 445 plakalı hafif ticari araç ile 23 FS 476 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada, 3 kisi yaralandı. İkinci kaza, Elazığ- Diyarbakır karayolunun 25. kilometresinde meydana geldi. A.D idaresindeki 40 DT 276 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp şarampole uçtu. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Üçüncü kaza ise Kovancılar ilçesi Kuşçu köyü yakınlarında oldu.K.K. yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü yaralandı. Kazalarda yaralanan 8 kişi olay yerlerine sevk edilen ambulanslara kentteki hastanelere kaldırıldı. (MK-HİV-
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