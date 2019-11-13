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13 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Elazığ'da tren kazası: 2'si ağır 3 yaralı Video

Elazığ'da tren kazası: 2'si ağır 3 yaralı Video

Olay yerinden görüntüler

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

Hastane Hemzemin Geçit Tren Kazası Makinist Trol 


- Elazığ'da kontrolsüz hemzemin geçitte trenin çarparak yaklaşık 200 metre sürüklediği otomobilde 3 kişi yaralandı. Kaza merkeze bağla Ataşehir Mahallesinde bulunan kontrolsüz hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere Selahattin Yıldırım idaresindeki 23 BA 446 plakalı otomobil kontrolsüz hemzeminden geçtiği sırada makinist Vedat Yiğit'in idaresindeki 22012 Malatya Tatvan seferini yapan tren çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
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