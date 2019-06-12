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12 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Elazığ'da tren kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Elazığ'da tren kazası: 1 ölü, 2 yaralı

kaza yapan araç

Hastane Jandarma Hemzemin Geçit Tren Kazası 

-tren
-ekipleri
-trenin gitmesi
-hastane ambulansla ve jandarma
-genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ'da elektrik firmasında çalışan işçilerin bulunduğu araca tren çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza, Elazığ'ın Sivrice ile Maden ilçesi arasındaki Sürek mevkiinde bulunan hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fırat EDAŞ çalışanlarının bulunduğu Hakan Küçük idaresindeki 34 FF 0142 plakalı hafif ticari araca, hemzemin geçitte DE 22040 sefer sayılı Kurtalan Güney Ekspresi treni çarptı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Hurdaya dönen araçtaki yaralıların sıkışması üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Yarılalar sıkıştığı yerden çıkartılarak ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Küçük, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Elektrik firmasına bağlı ekiplerinin Akbuğday köyündeki arızayı giderip döndüğü sırada kazının meydana geldiği öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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