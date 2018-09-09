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09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
Elazığ’da trafik kazası: 6 yaralı İzle

Elazığ’da trafik kazası: 6 yaralı İzle

Olay yeri

Polis Hastane Trafik Kazası 

-Araçlar
-Yaralıların ambulansa alınması
-Ambulansın gitmesi
-Genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kaza, Elazığ -Diyarbakır karayolunun 19. kilometresi Gözeli kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D. idaresindeki 44 PE 363 plakalı minibüs ile S.C. idaresindeki 23 EL 020 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 6 kişi yaralandı. Olayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme yaptı.
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