Elazığ’da trafik kazası: 6 yaralı İzle

-Araçlar

-Yaralıların ambulansa alınması

-Ambulansın gitmesi

-Genel ve detay



( ELAZIĞ ) ELAZIĞ



- Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kaza, Elazığ -Diyarbakır karayolunun 19. kilometresi Gözeli kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D. idaresindeki 44 PE 363 plakalı minibüs ile S.C. idaresindeki 23 EL 020 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 6 kişi yaralandı. Olayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme yaptı.

