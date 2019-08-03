- Elazığ 'da trafik kazası - 6 yaralı - Kaza yapan araçlardan detaylar - Polis ekiplerinin çalışmasından detaylarELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da, kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Yüksel Uzun'un kullandığı 23 LU 662 plakalı kamyonet, Elazığ - Pertek kara yolunun Gülmez tepesi mevkisinde Hasan Munzur idaresindeki 23 BP 566 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.Kazada, sürücülerin yanı sıra her iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı.Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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