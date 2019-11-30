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30 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Elazığ’da trafik kazası: 5 yaralı

Elazığ’da trafik kazası: 5 yaralı

kaza yapan otomobillerden detay

Polis Hastane Trafik Kazası Polis Ekipleri 

-genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza, Merkeze bağlı Hamdi Başaran Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güler Y. İdaresindeki 80 KP 937 plakalı otomobil ile Ünal D. yönetimindeki 23 LN 911 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili olay yerinde inceleme yaptı.
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