- Elazığ 'da trafik kazası - 5 yaralı - Kaza yerinden detay görüntüler - Polis ekiplerinin kazaya müdahalesiELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Müslüm Arı idaresindeki 12 EA 030 plakalı otomobil Abdullah Paşa Mahallesi Prof. Dr. Turan Yazgan caddesinde sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 23 TC 912 plakalı otomobille çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle Arı'nın kullandığı otomobil takla atarken, diğer otomobil kaldırıma çıktı.Kazada, her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.