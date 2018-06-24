Elazığ’da trafik kazası: 5 yaralı

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( ELAZIĞ ) ELAZIĞ



- Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza, merkez Abdullahpaşa Mahallesi Prof. Dr. Turan Yazgan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki 12 EA030 plakalı otomobil ile 23 TC 912 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki araçta refüje çıkarken, araçlardan biri takla attı. Kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Polis, olay yerinde inceleme yaptı.

