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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Elazığ’da trafik kazası: 5 yaralı

Elazığ’da trafik kazası: 5 yaralı

araçlardan görüntü

Polis Hastane Trafik Kazası Polis Ekipleri 

-kaza yerinden görüntü
-polis ekipleri
-genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza, merkez Abdullahpaşa Mahallesi Prof. Dr. Turan Yazgan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki 12 EA030 plakalı otomobil ile 23 TC 912 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki araçta refüje çıkarken, araçlardan biri takla attı. Kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Polis, olay yerinde inceleme yaptı.
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