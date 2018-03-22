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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Elazığ’da trafik kazası: 5 yaralı

Elazığ’da trafik kazası: 5 yaralı

olay yeri detay

İlk Müdahale Polis Hastane Trafik Kazası Polis Ekipleri 

-araçlardan detay
-itfaiye ekipleri
-genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza, merkeze bağlı Ataşehir Mahallesi Hacı Sadettin Efendi Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güntaç T. idaresindeki 07 AGA 40 plakalı otomobil 23 LA 791 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan bir yaralı ekiplerin kısa süreli müdahalesi ile çıkartıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme yaptı.
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