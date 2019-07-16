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16 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Elazığ’da trafik kazası: 4 yaralı İzle

Elazığ’da trafik kazası: 4 yaralı İzle

-yaralıların ambulanslara bindirilmesi

İlk Müdahale Polis Hastane Trafik Kazası Polis Ekipleri 

--kaza yapan araçlardan detay
--genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, Merkeze bağlı Çarşı Mahallesi Aksaray Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Y. idaresindeki 34 ZR 0101 plakalı otomobil ile M.C. idaresindeki 23 BK 432 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı. Kaza yerine UMKE, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili olay yerinde inceleme yaptı.
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