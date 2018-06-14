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14 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı

Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı

- Elazığ 'da trafik kazası - 4 yaralı - Olay yerinden görüntü - Kaza yapan araçlardan detay - Polis ekiplerinin çalışmasıELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Dursun Aydın idaresindeki 34 BBJ 678 plakalı otomobil Kekliktepe üst geçidi kavşağında Heybet Demirdağ yönetimindeki 23 DD 864 plakalı otomobille çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle Aydın'ın kullandığı otomobil savrularak refüjdeki tabelaya çarptı.Kazada, her iki otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Hastane Trafik Kazası Bild 

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