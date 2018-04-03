Elazığ’da trafik kazası: 4 yaralı

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( ELAZIĞ ) ELAZIĞ



- Elazığ’da otomobille çarpışan motosikletin savrulması sonucu 3'ü yaya 4 kişi yaralandı. Kaza, merkez Malatya Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet D. idaresindeki 23 KA 253 plakalı otomobil, Salih Ö. İdaresindeki 23 HS 318 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosiklet yolda yürüyen 3 yayaya çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yaralarla birlikte 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme yaptı.

