Elazığ’da trafik kazası: 3 yaralı Haberi

--POLİS EKİPLERİNİN İNCELEME YAPMASI

--GENEL VE DETAY



( ELAZIĞ ) ELAZIĞ



- Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, merkez Kırklar Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 HV 604 plakalı otomobil ile 23 DE 033 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

