Elazığ’da trafik kazası: 1'i çocuk 9 yaralı

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( ELAZIĞ ) ELAZIĞ



- Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 9 kişi yaralandı. Kaza, merkeze bağlı Çaydaçıra Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 DR 100 plakalı otomobil ile 23 FN 250 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 1’i çocuk 9 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

