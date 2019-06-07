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07 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Elazığ’da trafik kazası: 1'i çocuk 9 yaralı

Elazığ’da trafik kazası: 1'i çocuk 9 yaralı

-yaralılarda detay

Polis Hastane Trafik Kazası Polis Ekipleri 

--ambulanslar detay
--kaza yeri
--polis ekipleri
--genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 9 kişi yaralandı. Kaza, merkeze bağlı Çaydaçıra Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 DR 100 plakalı otomobil ile 23 FN 250 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 1’i çocuk 9 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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