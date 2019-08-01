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01 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Elazığ'da tır ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı

Elazığ'da tır ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı

- Elazığ 'da tır ile minibüs çarpıştı - 3 yaralı - Kaza yerinden görüntü - Kaza yapan araçlardan detay - Polis ekiplerinin çalışmasıELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da, çakıl taşı yüklü tırın yolcu minibüsüyle çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.Yasin Biliz'in kullandığı 23 BP 341 plakalı tır, Elazığ - Bingöl kara yolu Akçakiraz beldesi mevkisinde Elazığ 'dan Bingöl'e yolcu taşıyan Servet Askaç yönetimindeki 12 AAC 364 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrildi, araçtaki 3 yolcu yaralandı.Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.Kaza nedeniyle bir bölümü trafiğe kapanan yolda araçların geçişi polis ekiplerince kontrollü olarak sağlandı.

Polis Hastane Yolcu Minibüsü Yolcu Minibüs Polis Ekipleri 

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