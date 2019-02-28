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28 Şubat 2019 Perşembe günü yayınlandı
Elazığ'da tarihi eser operasyonu - ELAZIĞ

Elazığ'da tarihi eser operasyonu - ELAZIĞ

- Şüphelilerin adliyeye getirilmesi - Adliyeden genel fon Elazığ 'da tarihi eser operasyonu - Operasyonda 789 parça tarihi eser ele geçirildiELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da düzenlenen operasyonda, 789 parça tarihi eser ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında 2 şüphelinin ev ve iş yerine operasyon düzenledi.
Yapılan aramalarda, 619 sikke, 2 madalyon, 17 bilezik, 13 mühür, aralarında 3 küçük heykelin de bulunduğu 134 obje, eski yazılı 4 defter ve dedektör bulundu.Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaçak Lyon Tarihi Eser Kaçakçılığı Madalyon 

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