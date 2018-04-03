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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Elazığ'da tankerle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Elazığ'da tankerle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

- Elazığ 'da tankerle otomobil çarpıştı - 1 ölü, 3 yaralı - Elazığ - Diyarbakır karayolunun 30. kilometresindeki kaza yerinden görüntü - Kaza yapan tanker ve otomobilden detay - Jandarma ve AFAD ekiplerinin çalışmasıELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da, tankerle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Emrullah Tural idaresindeki 72 DZ 128 plakalı tanker, Elazığ - Diyarbakır karayolunun 30. kilometresinde karşı yönden gelen Hüseyin Oğuzcan yönetimindeki 72 DC 970 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada, otomobil içerisinde sıkışan sürücü Oğuzcan olay yerinde hayatını kaybetti.Sürücü Tural ile sıkıştıkları otomobilden çıkarılan 2 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Hastane Bild 

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