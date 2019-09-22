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22 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Elazığ'da süslü kadınlar bisiklet turu

Elazığ'da süslü kadınlar bisiklet turu

-süslü bisikletlerden detay

Beraberlik Farkındalık Bisiklet Turu Bisiklet Motorlu Taşıt 

--süslü kadınlardan detay
--caddede bisikletlerin geçmesi
--vatandaşlardan detay
--röpler
--genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da Süslü Kadınlar, Dünya Otomobilsiz Kentler Gününe vurgu yapmak için pedal çevirdi. Elazığ'da Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nun 3’üncüsü gerçekleştirildi.
Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında yapılan Dünya Otomobilsiz Kentler Gününe vurgu yapmak için düzenlenen etkinlik 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ndan başladı.
Renkli kıyafetlerini giyip, balon, çiçek ve oyuncaklarla bisikletlerini süsleyen yaklaşık 100 kadın Kültür Park’a kadar pedal çevirdi. Vatandaşlar tarafından büyük ilgi ile izlenen etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu. ‘Egzoz kokusuna karşı parfüm kokusu’ Farkındalık oluşturmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirten Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Elazığ Kordinatörü Rabia Koşar, “ Dünyanın bir çok ülkesinde yapılan etkinlikler zincirine Türkiye’de İzmirli kadınlarımız yıllardır öncülük etmektedir. Biz de Elazığ’da bisiklete binen kadınlar olarak, motorlu taşıtların olmadığı yollarda bisiklete binmeni ne kadar keyifli olduğunu göstermek için buradayız. ‘Egzoz kokusuna karşı parfüm kokusu’ diyoruz. Yollar sadece motorlu taşıtlara ait değildir. Yollarda bisikletlilere saygı istiyoruz. Motorlu araçların hiçe saydığı bir çok insanı bisiklet kazalarında kaybettik. Kendilerini rahmet ve saygıyla anıyoruz. Yollarda bisikletlerimizle çok ve görünür olursak, motorlu araç sürücülerinin farkındalığının artacağını düşünüyoruz. Bu etkinlik, Elazığ’da 3’üncü kez düzenleniyor. Her yıl sayımız arta arta gidiyor. Bu bizi çok mutlu ediyor"dedi.
Bu projeye katılarak bir farkındalık oluşturmak istediklerini dile getiren Elif Erva Ertürk ise, “ Biz de projeye destek olmak için buradayız. Bisikletlerimizi süsleyip, kapıp geldik. Yalnız çok ince bir ayrıntıya dikkat çekmek istiyorum. “ Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’ etkinliği ama kadına bir süs mal edilmiyor. Bunu bir çok kadın arkadaşlarımız yanlış anlamış ve yanlış yorumlamış. Buradaki amaç, birliktelik, beraberlik, dayanışma ve varlığımızı trafikte kanıtlamak, bisikletli olduğumuzu farkına varmalarını sağlamak” şeklinde konuştu.
Etkinliğe ilk kez katılan Esma Nur Akdemir’de, “ Çok heyecanlıyım. Buraya katılınca kadınların hep daha güçlü olabileceğini inanıyorum. Bence bu etkinliği düzenlemek güzel bir şey. Çünkü kendime güvenim artıyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

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