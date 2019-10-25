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25 Ekim 2019 Cuma günü yayınlandı
Elazığ'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Elazığ'da silahlı saldırı: 1 yaralı

-OLAY YERİNDEN DETAY

Akalan Silahlı Saldırı Polis Ekipleri Mermi Saldırı 

--POLİS EKİPLERİNİN İNCELEME YAPMASI
--GENEL VE DETAY

( ELAZIĞ )- Yolda yürürken vuruldu, şüpheli kaçtı ELAZIĞ

- Elazığ’da bir kişi yolda yürürken uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi Narlı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde yürüyen S.A. bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Tabancadan çıkan merminin hedefi olan S.A. yaralandı. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olay yerinde inceleme yaparken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

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