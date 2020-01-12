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12 Ocak 2020 Pazar günü yayınlandı
Elazığ’da seyir halindeki araç yandı

Elazığ’da seyir halindeki araç yandı

-Araç yangını

A Haber Yangın Tüpü Yangına Müdahale Trol 

--Araçtan dumanların çıkması
--İtfaiyenin aracı söndürmesi
--Polisin trafikte kontrolü sağlaması
--Genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da seyir halindeki bir otomobil yandı. Araç yangını, akşam saatlerine Atatürk ile Cahit Dalokay bulvarlarının kesiştiği istasyon kavşağında meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 BC 459 plakalı otomobil seyir halindeyken dumanlar çıkmaya başladı.
Araçtan çıkan dumanları fark eden sürücü, kavşakta otomobili durdurup yangın tüpü ile müdahale etti. Bu sırada haber verilen itfaiye ekipleri olay yerine gelerek, yangına müdahale etti.Yangın kısa sürede söndürüldü. Motor kısmındaki elektrik aksamından dolayı çıktığı belirtilen ve ekiplerin çalışması ile söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.
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