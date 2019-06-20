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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Elazığ'da sağanak yağış ve dolu etkili oldu

Elazığ'da sağanak yağış ve dolu etkili oldu

yağmur ve dolunun yağması

Sağanak Yağış Sağanak Yağmur Bild Sığınma 

-sel oluşması
-araçların suda ilerlemesi
-vatandaşların sığınması
-doludan ve yağmurdan detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da başlayan ara ara devam eden dolu ve sağanak yağmur kentte hayatı durma noktasına getirdi. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl'de öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bildirdi. Meteorolojinin önceden uyardığı sağanak yağış ve dolu Elazığ’da etkili oldu. Yağışın etkisi ile il genelinde yollar adeta göle döndü. Ulaşımda aksamalar yaşandı. Kimi sürücüler aracını yol kenarına çekerek yağmurun dinmesini bekledi. Şiddetli yağışta mahsur kalan vatandaşlar ise dükkanlara sığındı. Kentte bazı binaların bodrum katlarına su girdiği öğrenildi.
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