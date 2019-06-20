Elazığ'da sağanak ve dolu

- Şiddetli yağan yağmurdan görüntü - Yağmurdan kaçan vatandaşlardan görüntü - Dolu yağmasından görüntü - Yağıştan etkilenen araçlardan görüntü ELAZIĞ (AA) - yağışı hayatı olumsuz etkiledi.Kente etkili olan sağanak kısa süreliğine yerini doluya bıraktı.Yaklaşık bir saat süren sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.Yağışla beraber bazı yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler yollarda ilerlemekte zorlandı
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