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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Elazığ'da sağanak

Elazığ'da sağanak

- Çöken duvarlardan görüntüler - Çevredeki insanlardan görüntüler - Duvar altında kalan araçlardan görüntüler - Çevrede zarar gören araçlardan görüntüler - Su basan iş yerlerinden - Mahalle sakinlerinden İrfan Aygün'nün konuşması - İş yerini su basan esnaf Asım Oral'ın konuşması - Kentte etkili olan sağanak sebebiyle arkasında su biriken istinat duvarı çöktü, çok sayıda araç hasar gördüELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da etkili olan sağanak nedeniyle arkasında su biriken istinat duvarı çöktü, molozların altında kalan ve oluşan sel sularıyla sürüklenen çok sayıda araç zarar gördüMustafa Kemalpaşa Mahallesi Tandırbaşı Sokak'taki orduevinin istinat duvarı, arkasında biriken suyun basıncıyla çöktü.Bu sırada yol kenarında park halindeki 6 araç molozların altında kaldı, oluşan sel sularının etkisiyle sürüklenen 4 araç ise hasar gördü, bölgedeki bazı iş yeri ve evleri su bastı.Olay yerine gelen AFAD, itfaiye ve polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Elazığ Vali Yardımcısı Mehmet Fevzi Dönmez, olay yerinde incelemelerde bulunarak görevlilerden bilgi aldı.Mahalle sakinlerinden İrfan Aygün, yağmuru izlerken bir anda büyük bir gürültü duyduğunu belirtti.
Sağa sola baktığında gürültünün orduevinin çöken istinat duvarından geldiğini anladığını ifade eden Aygün, "Bir anda duvarın yıkılması ile sanki baraj yıkılmış gibi araçlar altında kaldı. Çok şükür can kaybı yok, arabaların hepsi üst üste bindi. Çevredeki iş yerlerini su bastı." diye konuştu.
İş yerini su basan esnaf Asım Oral ise "Duvarın arkasında biriken su ve taş parçaları dükkanıma girdi. Dükkanım bodrum katta olduğu için içeride şimdi 3 metre yüksekliğinde su var." ifadesini kullandı.

Polis İstinat Duvarı Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri 

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