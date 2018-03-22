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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Elazığ’da PKK/KCK operasyonu: 13 şüpheli adliyeye sevk edildi

Elazığ’da PKK/KCK operasyonu: 13 şüpheli adliyeye sevk edildi

şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

Sosyal Medya Propaganda Terör Örgütü 

-adliye detay
-genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK’nın propagandasını yapan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik çalışma yaptı. Polis, PKK/KCK’nın sosyal medyadan propagandasını yapan 13 şüpheliyi tespit etti. Tespit edilen şüphelilere yönelik Elazığ il merkezi, Karakoçan ve Kovancılar ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette ifadesi tamamlanan 13 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.
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