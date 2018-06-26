Elazığ'da oy kullanmaya gelen 28 aranan şahıs yakalandı İzle

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( ELAZIĞ ) ELAZIĞ



- Elazığ'da seçim günü oy kullanmaya gelen 28 aranan şahıs yakalandı. Şüphelilerden 11'i tutuklanırken, 17'si ifadesi alınmasının ardından serbest kaldı. Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri sırasında aranan şahıslar üzerine de çalışma yaptı. Polisin çalışmasında kent genelinde arama kaydı bulunup oy kullanmaya gelen 28 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 17'si serbest kalırken, 11'i tutuklandı.

