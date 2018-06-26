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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Elazığ'da oy kullanmaya gelen 28 aranan şahıs yakalandı

Elazığ'da oy kullanmaya gelen 28 aranan şahıs yakalandı

-arşiv-

Akalan 

-okul önünden görüntü
-oy kullanmaya gelen vatandaşlardan görüntü
-oylardan görüntü
-detaylar

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ'da seçim günü oy kullanmaya gelen 28 aranan şahıs yakalandı. Şüphelilerden 11'i tutuklanırken, 17'si ifadesi alınmasının ardından serbest kaldı. Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri sırasında aranan şahıslar üzerine de çalışma yaptı. Polisin çalışmasında kent genelinde arama kaydı bulunup oy kullanmaya gelen 28 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 17'si serbest kalırken, 11'i tutuklandı.
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