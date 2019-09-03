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03 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Elazığ'da otomobilin çarptığı yaşlı kadın öldü, torunu ağır yaralandı

Elazığ'da otomobilin çarptığı yaşlı kadın öldü, torunu ağır yaralandı

-olay yeri

Yaşlı Kadın Hastane Jandarma 

--araç
--jandarma ekipleri
-genel ve detay
-SÜRÜCÜ: HAKAN KUT

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da otomobilin çarptığı anneanne hayatını kaybetti, 8 yaşındaki torunu ise ağır yaralandı. Kaza, Elazığ-Yurtbaşı Beldesi karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğünden çıkan ve karşıdan karşıya geçmeye çalışan anneanne Güray Özün (59) ile torunu Resul Berkay Emre’ye (8), H.K. , idaresindeki 23 K 0974 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile anneanne ve torunu yola savrularak ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Özün ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine torunu ise Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Özün, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
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