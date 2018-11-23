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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Elazığ'da otomobilden hırsızlık iddiası

Elazığ'da otomobilden hırsızlık iddiası

- - Gözaltına alınan şahısların adliyeye getirilmesi - Elazığ Adliyesi'nden görüntüELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da otomobil çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde farklı yerlerde üç otomobilin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.Yapılan çalışmalarda hırsızlık olayı şüphelileri A.K. ve O.K. gözaltına alındı.Operasyonda çalınan araçlar sahiplerine teslim edilirken, adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Hırsız 

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