Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Elazığ’da otomobil elektrik direğine çaptı: 2 yaralı

Elazığ’da otomobil elektrik direğine çaptı: 2 yaralı

otların ve ağaçların yanması

Hastane Jandarma Elektrik Direği Ağaçlı Direksiyon 

-kaza yapan araç

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ'da otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından çıkan yangın, itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü. Kaza, Elazığ-Malatya Karayolu’nun 15’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y. K. yönetimindeki 23 ER 098 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çaptı. Kazada 1’i çocuk 2 kişi yaralanırken, çarpmanın etkisiyle tellerin birbirine değmesi sonucu, otluk ve ağaçlık alanda yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine, sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Yangın, Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, yol kenarındaki bazı ağaçlar zarar gördü.
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı