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01 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Elazığ’da otomobil bariyere girdi: 3 yaralı

Elazığ’da otomobil bariyere girdi: 3 yaralı

-yaralıların ambulansa bindirilmesi

İlk Müdahale Hastane Sağlık Ekipleri Direksiyon 

--yaralıların olay yerinde tedavi edilmesi
--olay yerinden detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da otomobilin bariyere çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, merkeze bağlı Harput Mahallesi Ahmet Kabaklı Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,21 EF 699 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkıp bariyerlere çarptı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.Kazayı görenlerin sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine bölgeye ambulanslar sevk edildi.Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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