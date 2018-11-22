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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Elazığ'da 'öğretmenler korosu'ndan konser

Elazığ'da 'öğretmenler korosu'ndan konser

Elazığ 'da "öğretmenler korosu"ndan konser - Kültür Park Mamurat'ül Aziz Salonu'nda gerçekleştirilen program - Folklor ekibinin gösterisi - İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Göktürk'ün konuşması - Öğretmenlerin konserinden detaylarELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da öğretmenlerden oluşan koro 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla konser verdi. Elazığ Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün iş birliğiyle Kültür Park Mamurat'ül Aziz Salonu'nda gerçekleştirilen program çayda çıra folklor ekibinin gösterisi ile başladı.
Kaya Karakaya Güzel Sanatlar Lisesinde görev yapan öğretmenlerden oluşan koro farklı eserleri seslendirdi.Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Göktürk, öğretmenlerin eğitim öğretim sisteminin temel yapı taşları ve ülkenin istikbalinin mimarları olduğunu söyledi.

Göktürk, öğretmenler olarak ülkenin geleceği olan çocukların eğitimi için gece gündüz demeden çalıştıklarını ve bundan sonra da çalışmaya devam edeceklerini belirtti.
"Böyle bir günde meslektaşlarımızla bir arada olmak güzel bir duygu. Burada en güzel şey de konser verecek kişilerin öğretmen olması." diyen Göktürk, tüm meslektaşlarının 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Öğretmenler Folklor Öğretmen 

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