-görme engelli öğrencinin şarkı söylemesi

-Okul Müdürü Zeynal Karakaya ile röportaj



( ELAZIĞ ) Elazığ'da "O Ses Harput " şarkı yarışması- Görme engelli Ali Yavuz'un "Ağlama Anam" adlı şarkıyı söyleyerek izleyenlere de duygulu anlar yaşattı ELAZIĞ



- Elazığ’da öğrencilerin katılımıyla "O Ses Harput" müzik yarışması düzenlendi.

Harput Anadolu Lisesi tarafından okulun konferans salonunda ‘O Ses Harput’ müzik yarışmasının 3'üncüsü gerçekleştirildi.

Yarışmada 17 öğrenci şarkılar seslendirdi. Görme engelli Ali Yavuz "Ağlama Anam" adlı şarkıyı söyleyerek izleyenlere de duygulu anlar yaşattı. Yarışmada öğrencilerden Sedef Bulanık 1'inci, Taner Taş 2'inci, Tutku Gündoğu ise 3'üncü oldu. Dereceye girenler saz ve gitar hediye edilerek ödüllendirildi. Burada birbirinden güzel seslerin yarışmada yer aldığını belirten Okul Müdürü Zeynal Karakaya, “Amacımız birinciyi seçmek değil. Birlik ve beraberliği sağlamaktır. Milli ve manevi değerlerimizi okulumuzdaki aktiviteler içerisinde birliği beraberli kaynaştırma açısından bu etkinliği düzenledik. Bizim nazarımız yarışmaya katılan tüm öğrenciler birincidir. Jüri üyelerimizin birinciyi seçerken zorlanacaklarını düşünüyorum” dedi.

Yarışmaya İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Gürtürk, Kurum Müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.



