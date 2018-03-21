--İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirdağ konuşma

--Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz konuşma

--mehter takımı

--folklor ekibi

--demir dövülmesi

--ateşten atlanması

- -genel ve detay



( ELAZIĞ ) Elazığ’da Nevruz coşkusu- Mehter ve folklor ekibinin yer aldığı Nevruz bayramında, protokol üyeleri yakılan ateş üzerinden atladı ELAZIĞ



- Elazığ’da Mehter ve folklor ekibinin yer aldığı Nevruz bayramında, protokol üyeleri yakılan ateş üzerinden atladı. Elazığ Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 21 Mart Nevruz Bayramı nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Kültür Park’ta düzenlenen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlandı. Nevruzun geniş bir coğrafya parçasında binlerce yıldır kutlanan önemli bir bayram olduğunu belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirdağ, Türk cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarından sonra kutlanan nevruzun, diriliş ve bahara eriş bayramı olduğunu söyledi.



Nevruz’un 15 bin yıldır değişik toplumlar tarafından bayram olarak kutlandığını belirten Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ise, “Biz Türk milleti olarak kendi vatanımızda bu bayramı birliğin, beraberliğin, mutluluğun ve birlikte yaşama kültürünün bir sembolü olarak kutluyoruz. Bu bayram yeninde doğuşun ve geleceğin bayramıdır. Çünkü biz Türk milleti olarak ne zaman hangi bölgede bulunduysak o bölgeye huzur, barış, birlik ve beraberlik götürdük. Ülkemizde son yıllarda içeride ve dışarıda teröristlere karşı vermiş olduğumuz mücadele hepinizin malumudur. Özellikle 18 Mart’ta Afrin’in teröristlerden temizlenmesi esasında tüm dünyaya verilmiş olan çok önemli bir mesajdır. Belediye olarak Afrin’in imar ve inşaat çalışmalarında yer alacağız. Yakın zamanda belediyemizden bir ekibi Afrin’e göndereceğiz. Orada detaylı incelemelerde bulunacaklar. Yeraltı ve yerüstü çalışmalarında belediye olarak destek vereceğiz” dedi.

Elazığ Belediyesi Mehter Takımı ve folklor ekibinin sahne aldığı etkinlikte protokol üyelerinin demir dövmesinin ardından ise nevruz ateşi yakıldı.Etkinlik protokol üyelerinin nevruz ateşinden atlamaları ile sona erdi. Nevruz kutlamalarına Vali Vekili Erkan Kaçmaz, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirdağ, kurum müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.



