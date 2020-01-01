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01 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Elazığ'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Elazığ'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

kaza yapan yaralının ambulansa taşınması

Motosiklet Sürücüsü 

-olay yerinde detay
-detaylar

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da motosiklet ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, merkeze bağlı Üniversite Mahallesi Yahya Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 09 ATT 129 plakalı motosiklet 23 BS 580 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı, ambulansla Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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