Elazığ'da modern stadyum inşa edilecek

- Şuan ki Elazığ Stadyumundan detaylar - Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sadet Acar'ın konuşması - Kent sakinlerinden Muhammed Arslan ve Taner Duru'nun konuşması - Kentte Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 20 bin seyirci kapasiteli uluslararası standartlarda modern bir stadyum yapılacak - Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sedat Acar: - "Temeli çok sağlam bir stadyum olacak. Şehrin birçok organizasyonu belki futbolun da dışında kültürel ve sosyal etkinliklerin çok rahat yapılacağı bir merkez haline gelecek"ELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 20 bin seyirci kapasiteli uluslararası standartlarda modern bir stadyum yapılacak.Kültür Mahallesi'nde bulunan Elazığ Stadyumu'nun yerine 128 milyon 368 bin liraya mal olacak 60 bin metrekarelik alanda yeni stadyum yapılacak. Temmuz ayında yapımına başlanacak stadyumun 2 yıl sonra hizmete girmesi hedefleniyor.Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sadet Acar, eski stadyumun 1975'te inşa edildiğini, özlemle beklenen yeni stadyum ihalesinin yapıldığını belirterek, yapımına temmuz ayında başlanacağını söyledi.
Bunun mimari açıdan çok güzel bir stadyum olacağını dile getiren Acar, çok donanımlı bir tesisin ortaya çıkacağını, beraberinde çok büyük bir spor salonu ve antrenman sahasının yapılacağını bildirdi.Stadyumun alt katlarının ticaret merkezleri olarak değerlendirileceğini ifade eden Acar, şöyle konuştu:"Temeli çok sağlam bir stadyum olacak. Şehrin birçok organizasyonu belki futbolun da dışında kültürel ve sosyal etkinliklerin çok rahat yapılacağı bir merkez haline gelecek. Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza ve ilgili kurumlara teşekkür ediyoruz. Türkiye'de Cumhurbaşkanımızın talimatıyla olağanüstü statlar yapılmaya başlandı. Büyük yatırımlar yapıldı. Birçok stat dünya kupalarının ve olimpiyatların oynanacağı seviyelere getirildi. Eski stadyum yerinde yapılacak. Kapasite 20 bin olacak. Artık kapasiteden ziyade buranın kalitesi önemli olacak.""Geçmişte tesislerimizde spor yapamazdık. 10 yıl öncesine gidin elin parmakları kadar tesislerimiz vardı. İnanarak söylüyorum 8 yıl içerisinde öyle bir çita yükseldi ki il merkezinde onlarca tesis yaptık. Köylerde dahi tesisler yapılıyor. Türkiye'nin birçok yerinde olağanüstü tesisleşme var." diyen Acar, tesislerin çok kaliteli yapıldığını vurguladı.Kent sakinlerinden Muhammed Arslan da yeni yapılacak stadyumun heyecanlandırdığını anlatarak, bu konuda yetkililere teşekkür etti.Taner Duru ise "Stadın mevcut yerde kalması çok iyi oldu. Çevre illerden gelen vatandaşlar burada tüm ihtiyacını giderebilir. Elazığ 'ın ekonomisine katkılar sunacaktır. Hem ekonomiye can verir hem de çocukların futbola bakış açısını olumlu olarak değiştirir." ifadelerini kullandı.